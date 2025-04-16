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Командир группы ТОС рассказал о решающей роли скорости

Быстро и правильно выполняя необходимую последовательность действий, военнослужащие обрекают врага на уничтожение и уберегают себя от ответных ударов.
Варвара Шрадер 2025-04-16 14:12:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с командиром группы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной военной операции. Он рассказал, какой фактор наиболее важен при нанесении ударов по врагу. 

«Скорость играет решающую роль при выполнении боевой задачи - для того чтобы обезопасить личный состав, быстрее уйти с огневой позиции, быстрее прибыть, быстрее навестись на цель», - подчеркнул командир группы ТОС-2 Игорь Берегатнов. 

Шрадер отметила, что у тяжелых огнеметных систем на Красноармейском направлении много целей. Большая часть из них - опорные пункты противника. И боеприпасы ТОС-2 отлично подходят для выкуривания вражеской пехоты. 

Ранее публиковались кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем, которые уничтожали украинскую пехоту на Красноармейском направлении. Только в тот раз удар наносили при помощи «Солнцепеков», а не «Тосочек». Боевикам, впрочем, не показалось мало ни в одном, ни в другом случае. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#тос-2 #наш эксклюзив #Тяжелые огнеметные системы #красноармейское направление
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