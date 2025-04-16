Командир группы ТОС рассказал о решающей роли скорости

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с командиром группы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной военной операции. Он рассказал, какой фактор наиболее важен при нанесении ударов по врагу.

«Скорость играет решающую роль при выполнении боевой задачи - для того чтобы обезопасить личный состав, быстрее уйти с огневой позиции, быстрее прибыть, быстрее навестись на цель», - подчеркнул командир группы ТОС-2 Игорь Берегатнов.

Шрадер отметила, что у тяжелых огнеметных систем на Красноармейском направлении много целей. Большая часть из них - опорные пункты противника. И боеприпасы ТОС-2 отлично подходят для выкуривания вражеской пехоты.

Ранее публиковались кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем, которые уничтожали украинскую пехоту на Красноармейском направлении. Только в тот раз удар наносили при помощи «Солнцепеков», а не «Тосочек». Боевикам, впрочем, не показалось мало ни в одном, ни в другом случае.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.