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Путин пообещал обдумать расширение льготной ипотеки для жителей Курской области

Российский лидер отметил, что средства на ипотеку берутся из «одного котла».
Глеб Владовский 2025-05-21 10:59:54
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос со льготной ипотекой для жителей Курской области. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в регион.

«Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. Конечно, очень хотелось бы вот эту льготную ипотеку сохранить для большого количества граждан, и чем больше, тем лучше», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил, что все средства на поддержку местного населения, в том числе по вопросам ипотеки, выделяются из «одного котла».

Льготная ипотека для жителей Курской области была введена в феврале 2025 года для граждан, чье жилье на приграничной территории региона было утрачено, повреждено или признано непригодным в результате обстрелов и терактов.

Ранее сообщалось, что Путин распорядился сохранить выплату жителям Курской области, пока они не вернутся домой.

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #ипотека #льготная ипотека
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