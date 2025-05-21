Японский министр Это подал в отставку из-за слов о рисе

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после скандала, который вызвали его слова о рисе. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Сейчас, когда народ страдает из-за высоких цен на рис, это высказывание со стороны ответственного за вопрос министра является неподобающим», - сказал Это.

Заявление об отставке было принято премьер-министром Японии Сигару Исибой. Он отметил, что «понимает это решение».

Напомним, что скандал разгорелся после слов японского министра о рисе. На фоне роста цен на продукт Таку Это заявил, что он не покупает крупу, поскольку ему ее дарят в таких количествах, что можно продавать. Супруга главы Минсельхоза Японии также не оценила высказывание Это и отчитала мужа.