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Жена японского министра отчитала его за высказывания о рисе

Глава японского Минсельхоза заявил, что сам он рис не покупает, поскольку ему его дарят в таких количествах, что можно продавать.
Игнат Далакян 2025-05-19 12:06:35
© Фото: Ben Weller, AFLO, Global Look Press

Жена министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это отчитала мужа за неуместные высказывания о рисе. Глава Минсельхоза страны в условиях высоких цен на продукт ранее в шутливой форме заявил, что сам его не покупает, поскольку его семье крупу дарят в таких количествах, что «в пору даже продавать».

«Только что говорил по телефону с супругой, она очень сильно меня отчитала», - цитирует Reuters слова Это.

Японский министр признал, что неправильно выразился, и извинился за инцидент.

«Я хотел своими высказываниями призвать людей больше покупать коричневый рис, но выразился неверно», - сказал он.

Однако Таку Это подчеркнул, что не собирается брать слова обратно и просто уточняет свои высказывания. Он рассказал, что ему периодически рис дарят друзья, но семье министра все равно приходится его покупать в случае необходимости.

Весь прошлый год в Японии поднимались цены на рис. Это было связано с плохим урожаем, причинами которого стали аномальная жара и стихийные бедствия. По мнению некоторых местных наблюдателей, причиной увеличения стоимости крупы стал рост числа туристов.

#в стране и мире #Япония #рис #жена
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