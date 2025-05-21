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Цены на черешню в Москве превысили три тысячи рублей за килограмм

Российские фермеры забили тревогу из-за заморозков, заявляя, что поставки черешни находятся под угрозой.
Дарина Криц Анна Полякова 2025-05-21 01:06:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Цены на черешню на московских рынках поражают всякое воображение: встречаются предложения и по 800 рублей за 300 граммов, и даже по 3 500 рублей за килограмм. Хотя только начало сезона, но эксперты предупреждают, что снижения стоимости этой ягоды ждать не стоит. Все дело в поставках - черешню везут как из Узбекистана, так и из Китая и нашего родного Краснодарского края.

Как рассказал «Звезде» председатель Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов, в среднеазиатских республиках и на узбекской территории, в частности, появилась тенденция вырубать сады, а на их места ставить теплицы, которые экономически более целесообразны для выращивания овощей.

В то же время кубанские агрономы разводят руками - погода не вселяет надежды на значительные поставки черешни. Хотя в 2024 году даже после заморозков в южных регионах России ее стоимость была куда ниже, чем в наступающем сезоне. Однако не инфляцию, а все-таки погоду фермеры называют определяющим фактором в ценообразовании.

«В этом году возвратные заморозки у нас повредили ряд плодовых культур, в основном это ранние средние сорта черешни и ранние сорта сливы. Здесь все-таки восстановить урожай уже не получается. Пытаемся сохранить то, что осталось», - рассказал главный агроном КФХ станицы Варениковская Иван Зюзин.

В 2023 году потери урожая черешни в Краснодарском крае достигли 50%, что вызвало скачок цен до 600–800 рублей за килограмм. Если в нынешнем году урожай составит чуть больше половины от нормы, то розничная цена может вырасти еще на 200-300 рублей.

В то же время в Крыму готовятся ввести режим угрозы ЧС из-за заморозков. По сведениям министра сельского хозяйства региона Дениса Кратюка, власти прибегнут к таким мерам, если объем повреждений превысит 10-15%.

#Москва #в стране и мире #холода #урожай #черешня #высокие цены
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