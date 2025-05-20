МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Крыму из-за заморозков готовятся ввести режим угрозы ЧС

Юг России столкнулся с непривычной для себя погодой в мае.
Константин Денисов 2025-05-20 22:48:48
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Режим угрозы ЧС из-за неожиданно наступивших заморозков могут ввести в некоторых районах Крыма. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

Причиной стала забота об урожае черешни, персиков и слив из-за непогоды.

«Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов. Если объем повреждений превысит 10–15%, будем для начала вводить угрозу ЧС», – сказал чиновник.

Целью такой меры является официальное подтверждение снижение объемов урожая. Это позволит фермерам и другим агропроизводителям продлить лизинговые платежи и не понести дополнительных потерь.

Также в этом случае они останутся защищены страховыми выплатами, что еще больше позволит избежать лишних расходов и убытков.

Накануне режим ЧС был введен в Ростовской области, где складывается аналогичная ситуация.

#в стране и мире #Крым #Погода #ЧС #урожай #Заморозки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 