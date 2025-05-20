В Крыму из-за заморозков готовятся ввести режим угрозы ЧС

Режим угрозы ЧС из-за неожиданно наступивших заморозков могут ввести в некоторых районах Крыма. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

Причиной стала забота об урожае черешни, персиков и слив из-за непогоды.

«Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов. Если объем повреждений превысит 10–15%, будем для начала вводить угрозу ЧС», – сказал чиновник.

Целью такой меры является официальное подтверждение снижение объемов урожая. Это позволит фермерам и другим агропроизводителям продлить лизинговые платежи и не понести дополнительных потерь.

Также в этом случае они останутся защищены страховыми выплатами, что еще больше позволит избежать лишних расходов и убытков.

Накануне режим ЧС был введен в Ростовской области, где складывается аналогичная ситуация.