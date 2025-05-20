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Голливудские фильмы могут начать показывать в России с 2026 года

Алексей Воронков отметил, что в России активно прорабатывается инструментарий, который поможет ограничить любой иностранный контент, противоречащий законодательству РФ.
Глеб Владовский 2025-05-20 09:53:31
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Markus Mainka, Globallookpress

Официальный показ голливудских кинокартин в России могут официально возобновить в 2026 году. Такое мнение выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

«Мы... начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию», - приводит его слова ТАСС.

Воронков подчеркнул, что в России ведется работа по ограничению любого иностранного контента, который может нарушать российское законодательство. Таким образом, можно предположить, что «процесс пошел».

Однако не следует ожидать, что голливудские кинокартины будут преобладать в РФ над российскими фильмами, заключил эксперт.

#в стране и мире #Кино #сша #Голливуд #кинопоказ
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