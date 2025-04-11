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В США объявили о новой номинации «Оскар» за каскадерские трюки

Первую статуэтку «Оскар» за лучший каскадерский трюк вручат, начиная с 100-й церемонии кинопремии.
Дарина Криц 2025-04-11 05:59:37
© Фото: Javier Rojas Keystone Press Agency Globallookpress

С 2027 года появится новая номинация в главной ежегодной кинопремии США «Оскар». Речь идет о том, чтобы отмечать достижения в области постановки каскадерских трюков.

Как сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук, новую номинацию впервые вручат во время юбилейной сотой церемонии.

«Сегодня совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении ежегодной конкурсной премии "Оскар" за достижения в области постановки трюков, начиная с 100-й церемонии "Оскар" для фильмов, которые будут выпущены в 2027 году», - уточнили в академии.

Как будет проходить голосование по новой номинации, а также о правилах участия сообщат через два года.

Напомним, российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», однако он не смог получить эту награду. 10 апреля стало известно, что Борисов подписал контракт с крупным американским агентством United Talent Agency.

#в стране и мире #сша #Оскар #номинация #кинопремия #каскадерские трюки
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