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Россиян предупредили о двух мошеннических схемах в туризме

Одними из популярных схем мошенничества в сфере туризма на данный момент являются продажа аферистами несуществующих туров и создание ими фейковых сайтов с подменой данных.
Игнат Далакян 2025-05-20 09:35:18
© Фото: XYZ PICTURES, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» предупредил россиян о двух преобладающих на данный момент мошеннических схемах в сфере туризма.

«Вы приходите в агентство либо заказываете тур через Интернет, и вам продают то, что через месяц-два, когда у вас планируется поездка, этого тура не будет. Он якобы отменится, якобы не наберется группа, но при этом деньги вы оплатили», - рассказал специалист.

Вторая ситуация, когда мошенники мимикрируют под туристические агентства, рассказал эксперт. Аферисты создают сайты-двойники либо взламывают уже существующие сайты, где подменяют данные, на которые уходит оплата от клиента.

«Здесь говорить о недобросовестности туристических агентств не приходится, потому что постоянный мониторинг того, существует ли сайт-двойник, не все могут себе позволить. Поэтому очень внимательно проверяем, на каком сайте вы находитесь, как производите оплату. Если есть сомнения, кому вы переводите деньги, то, безусловно, рекомендуется прибыть в офис компании и на месте произвести оплату», - сказал Девяткин.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с графиком отключения горячей воды. Злоумышленники рассылают письма, где предлагается проверить, когда будут плановые отключения водоснабжения, однако по отправленной ссылке на устройство устанавливается вредоносное ПО.

#туризм #мошенничество #наш эксклюзив #злоумышленники
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