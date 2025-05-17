Мошенники придумали новую схему обмана с графиком отключений горячей воды

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые рассылают фейковые письма о проверке графика отключений горячей воды. Юрист Давид Адамс уточнил, что сообщение может прийти как на электронную почту, так и в мессенджеры или соцсети.

Там аферисты предлагают узнать, когда по вашему адресу отключат горячую воду. Стоить обратить внимание на такие фразы, как «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу» или «Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме», но ссылка будет вести не на официальный ресурс, а на установку вредоносного ПО, отметил эксперт.

Таким образом, злоумышленники могут похитить логин, пароли, банковские данные или другую личную информацию пользователя, передает РИА Новости.

График отключения горячей воды публикуется на сайтах администраций муниципальных образований, управляющих компаний и теплоснабжающих организаций. В Москве из-за холодной погоды с 14 на 20 мая перенесли первые плановые отключения горячей воды в жилых домах.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с предложением установить новые «умные» счетчики или же домофоны. После этого аферисты просят коды из СМС для доступа к «Госуслугам» жертв.