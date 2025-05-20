В США задержали защитника Washington Capitals Алексеева

В США полицейские задержали защитника Washington Capitals Александра Алексеева. Об этом сообщает ARL Now.

«Правоохранители заметили, что подозреваемый вступил в перепалку с мужчиной. Когда офицеры приблизились, подозреваемый напал на мужчину, и один из полицейских применил перцовый баллончик», - пишет агентство.

Уточняется, что Алексеева задержали в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

По данным ARL Now, через некоторое время его выпустили из полицейского участка.