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В США задержали защитника Washington Capitals Алексеева

Россиянина задержали за драку в алкогольном опьянении.
Глеб Владовский 2025-05-20 09:10:48
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

В США полицейские задержали защитника Washington Capitals Александра Алексеева. Об этом сообщает ARL Now.

«Правоохранители заметили, что подозреваемый вступил в перепалку с мужчиной. Когда офицеры приблизились, подозреваемый напал на мужчину, и один из полицейских применил перцовый баллончик», - пишет агентство.

Уточняется, что Алексеева задержали в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

По данным ARL Now, через некоторое время его выпустили из полицейского участка.

#в стране и мире #сша #полиция #алкогольное опьянение #Washington Capitals #Александр Алексеев
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