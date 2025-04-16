Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина 11 апреля

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днем российского хоккеиста Алекса Овечкина (Александра Овечкина). Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«‎Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники "Великой восьмерки", чтобы поздравить Ови (Овечкина. - Прим. ред.) с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за “Вашингтон” на протяжении всей карьеры в НХЛ‎»‎, - говорится в сообщении.

Напомним, что российский хоккеист, играющий в «Вашингтон Кэпиталз», 6 апреля забил 895-ю шайбу и побил рекорд своего предшественника - канадца Уэйна Гретцки.

До этого сам канадец признавался журналистам, что он искренне счастлив, что его рекорд побьет хоккеист из России. Он поделился историей о своих русских корнях и заявил, что его дедушка был бы тоже очень рад, что его внука превзойдет россиянин. После того как 895-я шайба была забита, Гретцки подчеркнул, что уверен в том, что Овечкина уже не обойдет никто.

С легендарной 895-й шайбой и историческим рекордом Александра Овечкина поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что достижение российского хоккеиста стало не только личным успехом, но и праздником для болельщиков в стране и мире. Также с этим событием хоккеиста поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.