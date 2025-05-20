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Вологодскую чиновницу уволили из-за слов дочери об отправке на СВО

На место Юлии Шевцовой планируют пригласить участника спецоперации.
Глеб Владовский 2025-05-20 08:12:30
© Фото: Telegram/nyuksenitsa_okrug

Главу Нюксенского округа Юлию Шевцову отстранили от должности из-за слов ее дочери о СВО. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Уточняется, что речь идет об опубликованном в Сети видеоролике с угрозами. По словам главы региона, дочь Шевцовой в ходе конфликта с молодым человеком пригрозила ему отправкой в зону СВО.

«Высказывания девушки - недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему. Испытав кризис в отношениях с молодым человеком, (дочь Шевцовой. - Прим. ред.) по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Филимонов подчеркнул, что это решение он принял по итогам «прагматичного и объективного анализа ситуации». На должность нового главы муниципалитета, скорее всего, будет принят участник СВО.

В заключение губернатор призвал Шевцову направить свою дочь на курсы медсестер или отправить на стажировку волонтером в военный госпиталь, для того чтобы та осознала многое.

#в стране и мире #Вологодская область #отставка #угрозы #Юлия шевцова
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