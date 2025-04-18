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В Вологодской области из-за «сухого закона» закрылись 220 магазинов

Глава региона заявил, что власти не ставят задачу закрыть торговые точки.
Сергей Лебедев 2025-04-18 16:37:51
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

В Вологодской области с начала действия «сухого закона» закрылись 220 из 610 алкомаркетов. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов. По его словам, почти две трети торговых точек относились к федеральным сетям.

«Наша задача - не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование», - заверил губернатор.

Напомним, с 1 марта текущего года в Вологодской области начал действовать закон, значительно ограничивающий продажу алкоголя. В будние дни в магазине спиртные напитки можно купить только с 12.00 до 14.00.В выходные и праздники режим торговли останется прежним.

Закон был разработан губернатором Георгием Филимоновым. Он считает, что жители области станут меньше пить.

#Россия #Вологодская область #Сухой закон #губернатор #Георгий Филимонов
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