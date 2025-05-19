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Трамп хочет скорейшего достижения договоренностей по Украине

В разговоре с Путиным американский лидер отметил свою заинтересованность в том, чтобы стороны пришли к соглашению как можно скорее.
Анастасия Бобылева 2025-05-19 23:45:09
© Фото: Hu Yousong XinHua Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп хочет скорейшего достижения договоренностей по украинскому конфликту. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности», - отметил он.

Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся сегодня. В ходе беседы Трамп высказал свое мнение по поводу прекращения огня. При этом, как сообщили в Кремле, он действительно ищет решение конфликта и занимает нейтральную позицию.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин
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