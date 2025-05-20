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FT: договоренности Трампа и Путина ошеломили лидеров ЕС

По словам Трампа, Москва и Киев немедленно начнут переговоры. При этом он оставит РФ и Украине возможность самостоятельно прийти к соглашению без посредничества США.
Глеб Владовский 2025-05-20 06:35:10
© Фото: President of Russia/Twitter.com/ Globallookpress

Лидеры стран Евросоюза оказались ошеломлены описанием договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Он (Трамп. - Прим. ред.) передал свой отчет о беседе президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. Знакомый с ходом беседы источник сообщил, что лидеры, участвовавшие в разговоре, были ошеломлены тем, как президент США описал достигнутые договоренности», - говорится в материале.

Как сообщил источник, Трамп заявил, что США останется посредником в урегулировании. Также он оставит РФ и Украине возможность самостоятельно прийти к соглашению без посредничества со стороны США.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, который продлился свыше двух часов. Российский лидер заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, который включает в себя прекращение огня и содержит основные принципы урегулирования. Также российский лидер призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #ЕС #Владимир Путин #телефонный разговор
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