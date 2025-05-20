Дуров: разведка Франции пыталась узнать IP-адреса граждан Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как французская внешняя разведка пыталась выяснить IP-адреса некоторых людей, в том числе граждан других стран: Румынии, Украины, Молдавии. Он сообщил об этом в соцсети Х.

По словам Дурова, IP-адреса спрашивали якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией, но на деле цели были другими.

«На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции», - цитирует его 360.ru.

Павел Дуров отметил, что французская служба внешней разведки также интересовалась Румынией, Молдавией и Украиной. При этом ведомство акцентировало внимание на геополитике. По словам предпринимателя, мессенджер последние семь лет борется с жестоким обращением с детьми, поэтому все слова о бездействии руководства Telegram являются манипуляциями.

Ранее Дуров заявил, что глава внешней разведки Франции Николя Лернер пытался повлиять на выборы в Румынии. Согласно сообщению, Лернер связался с ним и попросил «заставить замолчать» каналы румынских консерваторов, но получил отказ.