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Дуров: разведка Франции пыталась узнать IP-адреса граждан Румынии

Предприниматель уточнил, что французская разведка запрашивала IP-адреса некоторых пользователей якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией, но реальные цели были иными.
Анастасия Бобылева 2025-05-20 05:52:37
© Фото: Pavel Durov Instagram.com Globallookpress

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как французская внешняя разведка пыталась выяснить IP-адреса некоторых людей, в том числе граждан других стран: Румынии, Украины, Молдавии. Он сообщил об этом в соцсети Х.

По словам Дурова, IP-адреса спрашивали якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией, но на деле цели были другими.

«На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции», - цитирует его 360.ru.

Павел Дуров отметил, что французская служба внешней разведки также интересовалась Румынией, Молдавией и Украиной. При этом ведомство акцентировало внимание на геополитике. По словам предпринимателя, мессенджер последние семь лет борется с жестоким обращением с детьми, поэтому все слова о бездействии руководства Telegram являются манипуляциями.

Ранее Дуров заявил, что глава внешней разведки Франции Николя Лернер пытался повлиять на выборы в Румынии. Согласно сообщению, Лернер связался с ним и попросил «заставить замолчать» каналы румынских консерваторов, но получил отказ.

#в стране и мире #разведка #Франция #Украина #Румыния #павел дуров #IP-адреса
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