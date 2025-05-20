ЦИК: выборы депутатов Госдумы в 2026 году пройдут 20 сентября

В сентябре следующего 2026-го года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ, они назначены на 20 сентября.

Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, такой порядок определен российским законодательством.

«Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, в октябре 2024 года глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о развитии системы дистанционного электронного голосования в стране. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным она сообщила о переходе в предстоящем году на новую цифровую платформу ГАС «Выборы» в версии 2.0.