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Глава ЦИК анонсировала переход на цифровой аналог ГАС «Выборы»

Российский президент Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой.
Сергей Лебедев 2024-10-14 15:10:04
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. В ходе нее глава ЦИК рассказала о развитии системы дистанционного электронного голосования и о том, как в текущем году прошли выборные кампании.

По словам Эллы Памфиловой, президентские выборы и Единый день голосования прошли «максимально успешно». Также она сообщила о переходе в предстоящем году на новую цифровую платформу ГАС «Выборы» в версии 2.0.

Глава ЦИК подчеркнула, что государственная автоматизированная система «Выборы» отработала более чем 20 лет, безупречно и бесперебойно.

«Мы с ней попрощались. Уже с 1 января следующего года полностью переходим на ее цифровой аналог», - отметила Элла Памфилова.

Напомним, в этом году с 15 по 17 марта прошли выборы президента РФ. По их итогам победил Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. А с 6 по 8 сентября жители 83 регионов избирали глав субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Государственной думы.

#Выборы #голосование #Владимир Путин #президент РФ #Элла Памфилова #ЦИК #гас выборы
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