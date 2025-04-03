Захарова ответила на слова Стубба о восстановлении отношений с Россией

Для возвращения нормальных отношений с Хельсинки мало одного призыва президента Финляндии Александра Стубба насчет готовности к восстановлению связей с Россией. Для этого нужно предпринимать реальные меры с их стороны, в том числе открытие границы и уход от антироссийских нарративов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Стубб призывал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с РФ.

«Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придется многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия», - заявила Захарова, комментируя слова Стубба.

Представитель МИД России отметила, что Финляндии нужно отказаться от преследования финских граждан, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, и пересмотреть агрессивное военное планирование.

«Официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность искусственно насаждаемой странами коллективного Запада идеологии о якобы возможности нанесения России стратегического поражения», - добавила Захарова.

Ранее политолог, доктор наук, профессор РГГУ Николай Борисов объяснил слова Стубба тем, что президент Финляндии мог высказаться о будущем восстановлении отношений с Россией из-за экономических потерь, которые понесла эта страна, а также под влиянием встречи с Трампом.

Помимо него, свой комментарий дал зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов, заявив, что властям Финляндии не стоило делать аморальных действий, чтобы потом «морально готовиться» восстанавливать отношения с Россией.