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Захарова ответила на слова Стубба о восстановлении отношений с Россией

Захарова, услышав слова финского президента о моральной подготовке к изменениям отношений между Финляндией и Россией, дала свой комментарий.
Дарья Ситникова 2025-04-03 18:00:38
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Для возвращения нормальных отношений с Хельсинки мало одного призыва президента Финляндии Александра Стубба насчет готовности к восстановлению связей с Россией. Для этого нужно предпринимать реальные меры с их стороны, в том числе открытие границы и уход от антироссийских нарративов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Стубб призывал финнов морально готовиться к восстановлению отношений с РФ.

«Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придется многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия», - заявила Захарова, комментируя слова Стубба.

Представитель МИД России отметила, что Финляндии нужно отказаться от преследования финских граждан, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, и пересмотреть агрессивное военное планирование.

«Официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность искусственно насаждаемой странами коллективного Запада идеологии о якобы возможности нанесения России стратегического поражения», - добавила Захарова.

Ранее политолог, доктор наук, профессор РГГУ Николай Борисов объяснил слова Стубба тем, что президент Финляндии мог высказаться о будущем восстановлении отношений с Россией из-за экономических потерь, которые понесла эта страна, а также под влиянием встречи с Трампом.

Помимо него, свой комментарий дал зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов, заявив, что властям Финляндии не стоило делать аморальных действий, чтобы потом «морально готовиться» восстанавливать отношения с Россией.

#Россия #Захарова #Финляндия #Международные отношения #стубб
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