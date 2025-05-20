«Искандер» ударил по лагерю украинских боевиков в Сумской области

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в Сумской области. Его обнаружили в результате разведки в районе населенного пункта Шостка.

Координаты цели немедленно передали расчетам ОТРК «Искандер», которые нанесли ракетный удар.

В результате ВСУ потеряли до 70 боевиков, из них 20 – инструкторы. Кроме этого, были уничтожены склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники.

Ранее ведомство продемонстрировало уничтожение боевиков дронами в Сумской области.