МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер» ударил по лагерю украинских боевиков в Сумской области

Был уничтожен личный состав 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ.
Константин Денисов 2025-05-20 20:52:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в Сумской области. Его обнаружили в результате разведки в районе населенного пункта Шостка.

Координаты цели немедленно передали расчетам ОТРК «Искандер», которые нанесли ракетный удар.

В результате ВСУ потеряли до 70 боевиков, из них 20 – инструкторы. Кроме этого, были уничтожены склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники.

Ранее ведомство продемонстрировало уничтожение боевиков дронами в Сумской области.

#ВС РФ #Искандер #ВСУ #Шостка #сумская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 