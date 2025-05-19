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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за весенних заморозков

Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов.
Андрей Аркадьев 2025-05-19 19:22:25
© Фото: A. Laule blickwinkel Globallookpress

Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за последствий весенних заморозков, которые нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, неблагоприятные погодные условия затронули большинство аграрных районов региона.

«Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов нашего региона, оказав значительное влияние на состояние посевов», - говорится в сообщении.

Режим ЧС начал действовать с 18:00 19 мая. Как уточнил губернатор, это решение позволит аграриям оформить страховые выплаты и компенсировать нанесенный ущерб.

Региональному минсельхозу поручено собрать необходимые документы для определения пострадавших площадей и оценки объема ущерба.

На днях в Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. В апреле-мае в регионе фиксировалась отрицательная температура воздуха - местами до 8-10 градусов со знаком минус.

Предварительно, ущерб нанесен более 30 тысячам гектаров посевов. Точные данные о пострадавших посевах будут предоставлены главами муниципалитетов до 30 мая.

#в стране и мире #Ростовская область #Заморозки #Посевы
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