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СК завел уголовное дело на основателя «Медузы»* Галину Тимченко**

Основателя и генерального директора издания Галину Тимченко** могут объявить в розыск.
Игнат Далакян 2025-05-20 19:20:03
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

На основателя и генерального директора «Медузы»* Галину Тимченко** (признана в РФ иноагентом) завели уголовное дело. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

В заявлении ведомства говорится, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса России. По этой статье ей может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.

По данным следователей, в сентябре прошлого года, а также в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в Сети видеозаписи, чтобы сформировать у граждан протестные настроения. Она также пыталась вовлечь людей в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России. Известно, что на данный момент Тимченко** находится за пределами территории Российской Федерации.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск», - говорится в сообщении.

На данный момент СК проводит следственные действия, чтобы собрать доказательную базу.

#в стране и мире #СМИ #Следственный комитет #Розыск #Уголовное дело
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