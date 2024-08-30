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Издателя Meduza* Тимченко* включили в реестр иноагентов

По данным Минюста, «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и «Коалиция Новосибирск 2020»* также включены в реестр.
Глеб Владовский 2024-08-30 17:35:10
© Фото: City News Moskva, Global Look Press

Издателя Meduza* Галину Тимченко* и юриста Елену Лукьянову* официально признали иностранными агентами. Информация появилась на официальном сайте Минюста РФ.

Уточняется, что проживающие за границей Лукьянова* и Тимченко* принимали участие в создании и распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они выступали против проведения СВО на Украине.

Как отмечают в ведомстве, в этот реестр занесены две организации - «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и «Коалиция Новосибирск 2020»*. Уточняется, что их члены также распространяли ложную информацию о деятельности правительства РФ.

Ранее сообщалось, что фонд актера Джорджа Клуни признан нежелательной организацией на территории России.

* Средства массовой информации и физические лица, выполняющие функции иноагентов в Российской Федерации.

#в стране и мире #минюст рф #медуза #реестр иноагентов
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