Издателя Meduza* Тимченко* включили в реестр иноагентов

Издателя Meduza* Галину Тимченко* и юриста Елену Лукьянову* официально признали иностранными агентами. Информация появилась на официальном сайте Минюста РФ.

Уточняется, что проживающие за границей Лукьянова* и Тимченко* принимали участие в создании и распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они выступали против проведения СВО на Украине.

Как отмечают в ведомстве, в этот реестр занесены две организации - «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и «Коалиция Новосибирск 2020»*. Уточняется, что их члены также распространяли ложную информацию о деятельности правительства РФ.

Ранее сообщалось, что фонд актера Джорджа Клуни признан нежелательной организацией на территории России.

* Средства массовой информации и физические лица, выполняющие функции иноагентов в Российской Федерации.