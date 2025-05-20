В Испании туристу грозит штраф в 200 тысяч евро за бросок камня в ущелье

В Испании туристу грозит большой штраф за бросок камня в ущелье. Об этом пишет издание Metro.

Инцидент произошел в национальном парке Пикос-де-Эуропа на севере страны. Мужчина поднял огромный валун и бросил его с обрыва. В этот момент его приятель снимал все на видео. Через несколько минут после броска камень достиг дна ущелья и раздался мощный удар.

Видео броска было опубликовано в социальных сетях, где пользователи осудили поступок туриста. Некоторые из них указали, что внизу есть альтернативная тропа для пешеходов, а кроме того, там работают фермеры. Комментаторы заметили, что бросок валуна мог бы обернуться трагедией.

Делом занялись правоохранительные органы Испании. По словам сотрудников полиции, подобное нарушение может грозить штрафом до 200 тысяч евро, поскольку является серьезным ущербом окружающей среде в особо охраняемой природной зоне. К этой минуте личность подозреваемого не установлена.

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