МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Испании туристу грозит штраф в 200 тысяч евро за бросок камня в ущелье

На данный момент полиция устанавливает личность туриста, который бросил огромный камень вниз в ущелье в национальном парке Пикос-де-Эуропа.
Игнат Далакян 2025-05-20 17:41:03
© Фото: piedrass.tirar, tiktok

В Испании туристу грозит большой штраф за бросок камня в ущелье. Об этом пишет издание Metro.

Инцидент произошел в национальном парке Пикос-де-Эуропа на севере страны. Мужчина поднял огромный валун и бросил его с обрыва. В этот момент его приятель снимал все на видео. Через несколько минут после броска камень достиг дна ущелья и раздался мощный удар.

Видео броска было опубликовано в социальных сетях, где пользователи осудили поступок туриста. Некоторые из них указали, что внизу есть альтернативная тропа для пешеходов, а кроме того, там работают фермеры. Комментаторы заметили, что бросок валуна мог бы обернуться трагедией.

Делом занялись правоохранительные органы Испании. По словам сотрудников полиции, подобное нарушение может грозить штрафом до 200 тысяч евро, поскольку является серьезным ущербом окружающей среде в особо охраняемой природной зоне. К этой минуте личность подозреваемого не установлена.

Ранее россиянам рассказали об основных мошеннических схемах в сфере туризма. Аферисты продают несуществующие туры, а также создают фейковые сайты для кражи данных и средств.

#испания #штраф #турист #бросок #камень #ущелье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 