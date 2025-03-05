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Путин: в 2025 году нужно принять обновленную концепцию миграционной политики

Российский президент потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.
Сергей Лебедев 2025-03-05 14:25:43
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России уже в текущем году должна быть принята обновленная концепция государственной миграционной политики. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Глава государства потребовал пресекать каналы нелегальной миграции. Также он призвал проработать вопрос внедрения электронной авторизации иностранцев.

«Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», - подчеркнул президент.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин заявлял, что России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее». По его словам, нельзя делать вид, что не существует проблемы. Она есть, отметил глава государства.

Владимир Путин отмечал, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. По его словам, необходимы не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

#Россия #Владимир Путин #МВД #Президент #миграция #концепция
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