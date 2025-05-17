Спортсмены из Новороссии и Донбасса приняли участие в турнире имени Берегового

Привлекать молодежь к истории страны через спорт - это одна из целей нового турнира имени летчика-испытателя Георгия Берегового. Состязания прошли впервые в пансионате «Заря» в Подмосковье. Они проводились под эгидой госкорпорации «Роскосмос» и были приурочены к 80-летию со Дня Победы.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из столицы и новых регионов - Донбасса и Новороссии. После того как победителей турнира наградили, ребята высадили деревья на территории пансионата в память о погибших советских воинах.