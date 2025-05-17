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Спортсмены из Новороссии и Донбасса приняли участие в турнире имени Берегового

Ребята высадили деревья на территории пансионата в память о погибших советских воинах.
Владимир Рубанов 2025-05-17 13:26:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Привлекать молодежь к истории страны через спорт - это одна из целей нового турнира имени летчика-испытателя Георгия Берегового. Состязания прошли впервые в пансионате «Заря» в Подмосковье. Они проводились под эгидой госкорпорации «Роскосмос» и были приурочены к 80-летию со Дня Победы.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из столицы и новых регионов - Донбасса и Новороссии. После того как победителей турнира наградили, ребята высадили деревья на территории пансионата в память о погибших советских воинах.

#Спорт #Донбасс #награждение #Московская область #турнир #Новороссия #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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