В Красноярск прибыл поезд с трофеями из зоны спецоперации

В Красноярск прибыл агитационный поезд Минобороны России с трофеями из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

«В числе трофеев - американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International. Представлены бронеавтомобили Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Трофеи собрали на четырех железнодорожных платформах. Также в экспозиции поезда имелись образцы техники времен Великой Отечественной и современное российское вооружение. Еще посетители поезда могли увидеть рассекреченные документы эпохи той войны.

Поезд появился в городе в рамках акции «Единство в памяти. Сила в правде!». Она стартовала 19 апреля и будет длиться до 3 июля. За 75 дней состав пройдет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 регионе.

Ранее сообщалось, что агитационный поезд Минобороны РФ прибыл в Томск. Его посетили более 14 тысяч жителей и гостей города.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.