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В Красноярск прибыл поезд с трофеями из зоны спецоперации

Среди представленных трофеев - американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International. Показали красноярцам и бронеавтомобили Kirpi из Турции, Roshel Senator из Канады, а также Cougar производства США.
2025-05-19 14:35:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Красноярск прибыл агитационный поезд Минобороны России с трофеями из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ. 

«В числе трофеев - американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International. Представлены бронеавтомобили Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

Трофеи собрали на четырех железнодорожных платформах. Также в экспозиции поезда имелись образцы техники времен Великой Отечественной и современное российское вооружение. Еще посетители поезда могли увидеть рассекреченные документы эпохи той войны. 

Поезд появился в городе в рамках акции «Единство в памяти. Сила в правде!». Она стартовала 19 апреля и будет длиться до 3 июля. За 75 дней состав пройдет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 регионе. 

Ранее сообщалось, что агитационный поезд Минобороны РФ прибыл в Томск. Его посетили более 14 тысяч жителей и гостей города. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#трофеи #акция #красноярск #агитпоезд
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