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Дроноводы сожгли украинский танк Т-64 в Харьковской области

Неприятель пытался маскировать танк в полосе, но он все равно был обнаружен.
2025-05-20 15:47:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении танка ВСУ в Харьковской области. Это сделал российский расчет беспилотника-камикадзе. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это был танк Т-64. Противник пытался маскировать его в лесополосе, но не преуспел - его при помощи БПЛА обнаружили военнослужащие группировки войск «Запад». Эту информацию оперативно передали на командный пункт. 

Для нанесения удара по танку к делу привлекли разведчиков. Они совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. После этого военнослужащие запустили FPV-дрон и добились точного попадания по танку ВСУ. На кадрах объективного контроля видно, как у Т-64 произошла детонация боекомплекта, вызвавшая отделение башни и сильный пожар. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили Leopard на Донецком направлении. Для этого также использовался FPV-дрон. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #Харьковская область #спецоперация #т-64 #группировка запад #FPV-дроны
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