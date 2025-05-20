Дроноводы сожгли украинский танк Т-64 в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении танка ВСУ в Харьковской области. Это сделал российский расчет беспилотника-камикадзе.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это был танк Т-64. Противник пытался маскировать его в лесополосе, но не преуспел - его при помощи БПЛА обнаружили военнослужащие группировки войск «Запад». Эту информацию оперативно передали на командный пункт.

Для нанесения удара по танку к делу привлекли разведчиков. Они совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. После этого военнослужащие запустили FPV-дрон и добились точного попадания по танку ВСУ. На кадрах объективного контроля видно, как у Т-64 произошла детонация боекомплекта, вызвавшая отделение башни и сильный пожар.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили Leopard на Донецком направлении. Для этого также использовался FPV-дрон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.