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Российские военнослужащие уничтожили Leopard на Донецком направлении

Украинский танк германского производства превратили в груду металла наши дроноводы.
2025-05-14 10:21:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Leopard германского производства. Это сделали дроноводы из состава ВС РФ. 

Уточняется, что вражеский танк удалось заметить на Донецком направлении. Он находился в районе населенного пункта Степановка. 

Отмечено, что российским военнослужащим из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» удалось добиться прямого попадания во вражеский танк FPV-дроном. 

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотного летательного аппарата сжег украинский бронетранспортер БТР-3 на Краснолиманском направлении. На кадрах видно яркий пожар и столб дыма. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Леопард #донецкое направление #FPV-дроны #Степановка
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