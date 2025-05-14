Российские военнослужащие уничтожили Leopard на Донецком направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Leopard германского производства. Это сделали дроноводы из состава ВС РФ.

Уточняется, что вражеский танк удалось заметить на Донецком направлении. Он находился в районе населенного пункта Степановка.

Отмечено, что российским военнослужащим из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» удалось добиться прямого попадания во вражеский танк FPV-дроном.

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотного летательного аппарата сжег украинский бронетранспортер БТР-3 на Краснолиманском направлении. На кадрах видно яркий пожар и столб дыма.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.