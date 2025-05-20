Захарова заявила, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке, а вступительное слово зачитывали на английском. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для кого переводили на украинский язык - непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски», - сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что во время переговоров осуществлялся перевод на английский, турецкий и украинский языки. Кроме того, по ее словам, у делегации из Украины была бумажка, по которой они зачитывали.

«Опять же, не на украинском языке. Они зачитали вступительное слово на английском», - сказала Мария Захарова.

Ранее американская газета The New York Times писала, что переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России. В результате сторонам удалось достичь соглашения о проведении крупнейшего обмена пленными за весь конфликт.