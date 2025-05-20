Великобритания ввела санкции против Петербургской валютной биржи и АСВ

Власти Великобритании ввели санкции против Петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сообщение опубликовано на официальном портале правительства страны.

Отмечается, что санкционный список увеличился на 82 новые позиции. Ограничения коснулись в том числе 20 физлиц, среди которых и гражданин Соединенного Королевства. Отмечается, что Лондон стремится таким образом «еще больше изолировать российскую экономику».

Кроме того, страны ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ограничения коснутся около 200 кораблей «теневого флота».

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ужесточить санкции против России после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.