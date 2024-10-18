МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил береговую цель в Баренцевом море

Ракетная стрельба проводилась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.
2024-10-18 11:16:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об успешной ракетной стрельбе, которую провел экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. 

Уточняется, что стрельба проводилась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки - главным ракетным комплексом по береговой цели. 

Стрельба велась крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции на боевом поле Чижа в Архангельской области на удалении в 1 300 километров от точки пуска. 

Российское оборонное ведомство добавило, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации. Это закрытие обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота. 

Объективный контроль подтвердил успешное поражение цели.

Ранее сообщалось, что корабли России и КНР выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ #калибр #фрегат #Баренцево море #Адмирал флота Катасонов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 