В РУДН объяснили, почему Трамп предложил Ватикан посредником в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп, предложив Ватикан в качестве посредника в переговорах по Украине, пытается извлечь для себя выгоду. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«В случае их (переговоров в Ватикане) успешного завершения, Трамп мог бы записать это на свой счет, выдвинув тезис о том, что Лев XIV - американец. С другой стороны, в случае их провала, Трамп смог бы абстрагироваться, сказав, что это не провал его администрации», - пояснил эксперт.

Нынешний вариант, предложенный американским лидером, можно назвать нейтральным, отметил Семибратов.

Говоря про другие площадки для проведения переговоров, собеседник отметил, что Турцию нельзя назвать нейтральной из-за поставок вооружений и техники украинской стороне. Есть другие потенциальные места для организации прямого диалога конфликтующих сторон.

«Главное, чтобы американцы действительно услышали (позицию Москвы) и встали на путь осуществления российских интересов в сфере национальной безопасности и устранения тех первопричин, которые лежат в основе украинского кризиса», - подчеркнул собеседник.

Ранее Трамп заявлял, что Ватикан может стать местом, где пройдут переговоры об урегулировании украинского конфликта. Он пояснил, что с такой инициативой выступил избранный папа римский Лев XIV.