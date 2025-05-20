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Слуцкий объяснил цель меморандума между Москвой и Киевом

Депутат отметил, что под каждым пунктом меморандума должен быть большой запас прочности.
Анна Касаткина 2025-05-20 13:40:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Меморандум между Москвой и Киевом должен в кратчайшие сроки привести к финишной редакции мирного договора. Об этом «Звезде» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Под каждым пунктом меморандума должен быть большой запас прочности, чтобы это было несгораемо и чтобы этот документ в кратчайшие сроки привел к финишной редакции мирного договора», - сказал он.

Слуцкий отметил, что задача России - «последовательно, форсированно двигаться вперед», но «мы не летим куда-то сломя голову».

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам беседы президент РФ заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной. Позже пресс-секретарь российского лидера уточнил, что конкретных сроков подготовки меморандума по урегулированию конфликта на Украине нет.

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