В Краснодаре установили бюсты героям СССР Лосику, Катукову, Рыбалко и Полубоярову

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В краснодарском сквере Памяти героев танкистов состоялась торжественная церемония открытия бюстов четырех героев Советского союза, маршалов бронетанковых войск - Олегу Лосику, Михаилу Катукову, Павлу Рыбалко и Павлу Полубоярову.

Во время церемонии прошел праздничный концерт, а посетители возложили цветы к мемориала героев Великой Отечественной войны.

Олег Лосик прошел всю войну, был активным участником Сталинградской битвы. Под его командованием 199-й отдельный танковый полк под командованием участвовал в Ельнинской наступательной операции и освобождении Ельни.

Михаил Катуков и его соединение отличились во время обороны Москвы танков немецкого генерала Гейнца Гудериана. Также он одержал первую крупную победу советских автобронетанковых войск под Мценском.

Павел Рыбалко участвовал в битве за Днепр, Курской битве и Киевской наступательной операции, Львовско-Сандомирской и Берлинской операций.

Павел Полубояров отличился в боях за Кантемировку. Принимал активное участие в освобождении украинских городов и сел от нацистских захватчиков. Также освобождал Силезию, Краков, сражался на Сандомирском плацдарме, принимал участие в Пражской и Берлинской операциях.

Ранее в крымском поселке Кореиз состоялась торжественная церемония открытия бюста профессору контрразведки, генерал-лейтенанту Петру Федотову. Сотрудник органов госбезопасности возглавлял контрразведку СССР в самые тяжелые военные годы. Построенная им разветвленная сеть агентов добыла информацию о готовящемся нападении Германии на СССР более чем за месяц до события.