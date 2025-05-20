Трамп заявил Путину, что глубоко впечатлен ценой победы русских в Великой Отечественной

Американский лидер Дональд Трамп, в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что оказался под глубоким впечатлением от того, какой ценой русским досталась победа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Президент США также отметил, что он глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа», - заявил политик.

Ушаков добавил, что Путин рассказал коллеге о попытках запугать прибывших на 9 Мая иностранных лидеров. Он подчеркнул, что это дело рук тех, кто чествует нацистов.

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, который продлился свыше двух часов. Российский лидер заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, который включает в себя прекращение огня и содержит основные принципы урегулирования. Также российский лидер призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.