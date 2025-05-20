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Украинцы попытались перевезти через РФ свыше тонны кокаина

Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее 6 млрд рублей.
Глеб Владовский 2025-05-20 12:03:34
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В России силовики пресекли два транзитных канала поставок наркотиков. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«В марте 2025 года задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника... Установлено, что в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства ЕС особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что наркокурьеров задержали с поличным. У них изъято 1 110 кг запрещенных веществ. Оптовая стоимость конфискованных наркотиков составила не менее 6 млрд рублей.

По данным ФСБ, фактические хозяева запрещенных веществ планировали сбыть часть товара, в том числе на территории России.

Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт или пересылка наркотических веществ»). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

#ФСБ #наркотики #Задержание #канал поставок
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