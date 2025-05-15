ФСБ задержала шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы

Федеральная служба безопасности задержала шесть человек в пяти городах России за подготовку вооруженных нападений, в том числе на школы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание произошло в ходе профилактических рейдов против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи, которые прошли в 81 регионе нашей страны.

В ходе рейдов удалось выявить и задержать граждан, которые участвовали в подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

«В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», - подчеркнули в ЦОС.

Как сообщает ФСБ России, у злоумышленников изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, а также планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.