Профессор Холод: из-за заморозков под Ростовом могут вырасти цены на фрукты

Доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе со «Звездой» рассказал, какие культуры пострадали в Ростовской области из-за заморозков.

«Во-первых, садовые. Те, которые находились в этот момент на стадии цветения. Это такая тонкая стадия, которая страдает очень сильно даже при самых небольших морозах. Это первый момент. Второй момент - те же самые озимые. Если они находятся уже в стадии достаточной вегетации, то могут подмерзнуть. Во многих местах сообщают, что погибла сахарная свекла. На самом деле в Ростовской области ее не очень много, но тем не менее», - рассказал профессор.

Он также отметил, что сильно подмерзли косточковые. По его словам, это значит, что на прилавках будет меньше отечественных абрикосов, персиков, и черешни.

«Косточковых Россия в достаточном количестве не производила, будут импортные. Сильного дефицита на рынке не будет. Вопрос в цене. Особенно на локальных рынках, в тех местах, где подмерзли эти фрукты», - сказал доктор экономических наук.

Леонид Холод также объяснил, что режим ЧС, который был введен в Ростовской области, необходим для того, чтобы пострадавшие могли обратиться за страховой поддержкой или поддержкой государства для покрытия убытков, связанных с заморозками.

Ранее в Ростовской области ввели режим ЧС из-за весенних заморозков. Неблагоприятные погодные условия затронули большинство аграрных районов региона, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.