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На севере Подмосковья выпала почти треть месячной нормы осадков

Как рассказал синоптик Михаил Леус,в центре осадков было немного, на юге - больше, а на севере - самое большое количество.
Анастасия Бобылева 2025-05-20 01:03:51
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

На севере Подмосковья выпала почти треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что дожди распределились по территории региона неравномерно. Меньше всего осадков было в центре, чуть больше - на юге. Наконец, север Московской области отметился самым высоким показателем.

«Самые сильные осадки отмечены на севере территории: в Дмитрове за сутки выпало 18,6 миллиметра небесной влаги, а в Талдоме - 19 миллиметров, что оставляет соответственно 30% и 31% от майской нормы», - заявил Леус в своем телеграм-канале.

Ранее Вильфанд рассказал, какой погоды ожидать москвичам после 22 мая. По его словам, с этого дня в столице установится летняя погода.

#в стране и мире #Подмосковье #Погода #Московская область #Весна
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