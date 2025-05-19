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Вильфанд: москвичей ждет летняя погода с 22 мая

По словам метеоролога Романа Вильфанда, температура воздуха во вторник продержится в промежутке от +13 до +15 градусов.
Глеб Владовский 2025-05-19 14:29:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Температура воздуха в Москве прогреется в четверг до +22 градусов. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заметно будет меняться погода в четверг. Днем будет температура +20...+22 градуса. В выходные будет летняя погода - от +21 до +26 градусов», - уточнил метеоролог.

По словам Вильфанда, вторник, 20 мая, будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха будет колебаться в промежутке от +13 до +15 градусов. Также ожидается несильный дождь. В среду температура поднимется до +18...+20 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первом месяце лета в Москве максимальная температура может достигнуть +30 градусов.

#Москва #Погода #потепление #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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