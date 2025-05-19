Вильфанд: москвичей ждет летняя погода с 22 мая

Температура воздуха в Москве прогреется в четверг до +22 градусов. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заметно будет меняться погода в четверг. Днем будет температура +20...+22 градуса. В выходные будет летняя погода - от +21 до +26 градусов», - уточнил метеоролог.

По словам Вильфанда, вторник, 20 мая, будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха будет колебаться в промежутке от +13 до +15 градусов. Также ожидается несильный дождь. В среду температура поднимется до +18...+20 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первом месяце лета в Москве максимальная температура может достигнуть +30 градусов.