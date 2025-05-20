Россия стала главным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте 2025 года стала главным экспортером огурцов в Польшу. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Уточняется что всего за первый месяц весны Варшава закупила у Москвы 2 100 тонн овощей. Общая стоимость составила 2,7 млн евро. Таким образом, РФ обеспечила 83% импортных потребностей Польши.

Вторую позицию по экспорту огурцов в республику заняла Турция - экспорт составил 241 тыс. евро. На третьем месте расположилась Белоруссия с 194 тыс. евро, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай импортировал гречку из России на рекордную сумму в $13,3 млн.