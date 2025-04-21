В марте Китай импортировал российскую гречку на рекордные $13,3 млн

В марте этого года в Китай из России отгрузили рекордное количество гречихи. В частности, поставки увеличились в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом - до 13,3 миллиона долларов.

Со статистическими данными китайской таможни ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что в декабре 2023 года поставки были на уровне 10,3 миллиона долларов. Нынешний объем груза стал рекордным для российско-китайских торговых отношений.

Помимо торгового, Пекин и Москва активно развивают военно-техническое сотрудничество. Так, 19 апреля заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на регулярной основе проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на учебных полигонах, демонстрируя готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам.