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Россиянам напомнили о наказании за сбитых на дороге диких животных

В случае аварии с животными нужно вызывать сотрудников Госавтоинспекции.
Сергей Лебедев 2025-01-24 11:13:12
© Фото: S. Meyers, blickwinkel, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» напомнил россиянам о наказании за сбитых на дороге животных. Автомобилистам может грозить штраф до 180 тысяч рублей. Это следует из утвержденной Минприроды методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

«Люди должны понимать, что практически за любое сбитое дикое животное водителю придется заплатить, поскольку у нас фактически животные принадлежат государству. Есть "тарифы" Минприроды чуть ли не за каждого рябчика», - сказал Кадаков.

По словам эксперта, в случае аварии с животными тоже необходимо вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Если покинуть место ДТП, то можно лишиться водительских прав.

«По идее, размер ущерба в связи с гибелью животного должен покрыть полис ОСАГО. Но это надо тогда оформлять ДТП», - добавил Максим Кадаков.

Напомним, ранее авотоэксперт объяснил водителям, как предотвратить аквапланирование. Он порекомендовал соблюдать скоростной режим, следить за состоянием резины и не заезжать в колею.

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