МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК показал кадры допроса подростков, планировавших теракт на Ставрополье

Девять злоумышленников во время празднования Дня Победы хотели напасть на полицейских в одном из муниципалитетов Ставропольского края, но силовики предотвратили покушение.
Игнат Далакян 2025-05-19 10:02:03
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанных в Ставропольском крае участников террористической организации.

По данным следователей, девять злоумышленников планировали напасть на сотрудников полиции 9 мая, во время празднования Дня Победы в одном из муниципалитетов региона. Следователи совместно с подразделениями региональных МВД и ФСБ вовремя пресекли действия фигурантов.

Несовершеннолетний зачинщик вербовал ровесников в запрещенную международную террористическую организацию, просил принять присягу и снимал ее на видео.

Известно, что сам зачинщик вступил в группировку в 2024 году, он интересовался организацией, а неизвестный в мессенджере предложил стать участником. Подросток принял присягу и убедил своего родственника и сверстников в возрасте от 14 до 16 лет стать его соратниками.

К этой минуте все подозреваемые задержаны, на допросе они признали вину. Их заключили под стражу.

#ФСБ #Задержание #СК РФ #подростки #Допрос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 