СК показал кадры допроса подростков, планировавших теракт на Ставрополье

Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанных в Ставропольском крае участников террористической организации.

По данным следователей, девять злоумышленников планировали напасть на сотрудников полиции 9 мая, во время празднования Дня Победы в одном из муниципалитетов региона. Следователи совместно с подразделениями региональных МВД и ФСБ вовремя пресекли действия фигурантов.

Несовершеннолетний зачинщик вербовал ровесников в запрещенную международную террористическую организацию, просил принять присягу и снимал ее на видео.

Известно, что сам зачинщик вступил в группировку в 2024 году, он интересовался организацией, а неизвестный в мессенджере предложил стать участником. Подросток принял присягу и убедил своего родственника и сверстников в возрасте от 14 до 16 лет стать его соратниками.

К этой минуте все подозреваемые задержаны, на допросе они признали вину. Их заключили под стражу.