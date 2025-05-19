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На Ставрополье предотвратили нападение подростков на полицейских 9 Мая

Задержанные проявляли интерес к запрещенной в РФ террористической организации.
Глеб Владовский 2025-05-19 09:42:22
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападение подростков на полицейских, запланированное на празднование Дня Победы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленники... планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористической организации», - говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, один из подростков вступил в ряды организации, после чего привлек восьмерых местных жителей, среди которых семь - несовершеннолетние.

В настоящее время в отношении задержанных избрали меру в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по факту преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 (добровольное участие в террористической деятельности и оказание содействии в ней - прим.ред.).

#9 мая #ставропольский край #террористическая организация #Задержание #Несовершеннолетние #полицейские #ЦОС ФСБ России
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