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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии выросло до 12

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности.
Глеб Владовский 2025-05-19 07:33:22
© Фото: МВД России по Республике Калмыкия © Видео: МВД России по Республике Калмыкия

Число пострадавших в результате смертельного ДТП в Республике Калмыкия выросло до 12. Об этом сообщили в региональном следкоме.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на 1211-м километре федеральной автотрассы Р-22.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте происшествия проводится работа по выявлению всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.

#ДТП #пострадавшие #Калмыкия #микроавтобус
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