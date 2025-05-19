Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии выросло до 12

Число пострадавших в результате смертельного ДТП в Республике Калмыкия выросло до 12. Об этом сообщили в региональном следкоме.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на 1211-м километре федеральной автотрассы Р-22.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте происшествия проводится работа по выявлению всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.