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Семь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса в Калмыкии

Автобус следовал по маршруту Волгоград - Астрахань, всего в нем находился 21 человек.
Дарина Криц 2025-05-19 04:20:56
© Фото: МЧС РФ

Семь человек погибли и еще 11 пострадали во время смертельной аварии, которая произошла в Юстинском районе Республики Калмыкия.

По информации регионального МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось на 1211-м километре федеральной трассы Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань, участниками ДТП стали грузовое авто и микроавтобус.

«На территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань») в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», - сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Также уточняется, что авария случилась глубокой ночью, в 02:30. В тот момент в автобусе, следовавшем по маршруту Волгоград - Астрахань, был 21 человек. 11 пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу Юстинского района.

#МЧС РФ #авария #ДТП #Калмыкия #погибли люди
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