Навроцкий и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше

Двое кандидатов на пост президента Польши прошли во второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Согласно результатам, ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов избирателей. Среди прошедших во второй тур - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает правящая «Гражданская коалиция». Согласно данным обработки 93% бюллетеней, ему удалось набрать 30,9% голосов избирателей. В то же время, со стороны оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий набрал 29,8%.

Президентские выборы в Польше стартовали 18 мая. Глава государства Анджей Дуда не может участвовать в выборах, поскольку уже второй раз подряд занимает этот пост.

Напомним, Навроцкий выступает против украинизации и вступления Украины в ЕС и НАТО. В то время как Тшасковский поддерживает евроатлантический курс Варшавы.