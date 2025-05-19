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Навроцкий и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше

Второй тур голосования пройдет 1 июня.
Глеб Владовский 2025-05-19 06:56:40
© Фото: Jaap Arriens XinHua Globallookpress

Двое кандидатов на пост президента Польши прошли во второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Согласно результатам, ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов избирателей. Среди прошедших во второй тур - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает правящая «Гражданская коалиция». Согласно данным обработки 93% бюллетеней, ему удалось набрать 30,9% голосов избирателей. В то же время, со стороны оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий набрал 29,8%.

Президентские выборы в Польше стартовали 18 мая. Глава государства Анджей Дуда не может участвовать в выборах, поскольку уже второй раз подряд занимает этот пост.

Напомним, Навроцкий выступает против украинизации и вступления Украины в ЕС и НАТО. В то время как Тшасковский поддерживает евроатлантический курс Варшавы.

#в стране и мире #Польша #президентские выборы #рафал тшасковский #кароль навроцкий
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